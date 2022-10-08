Огласили приговор российскому гандболисту, который избил брестчанина 8.10.2022, 5:45

Александр Синицын

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В Бресте 7 октября огласили приговор двукратному чемпиону РФ по гандболу и игроку российского клуба «Донские казаки» Александру Синицыну, который обвинялся в злостном хулиганстве, об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Инцидент произошел 10 августа в Бресте, где клуб Синицына проходил предсезонную подготовку.

По версии следствия, «находясь в состоянии алкогольного опьянения» во дворе брестского караоке-клуба «Жемчуг» обвиняемый повздорил с сотрудником заведения. Поводом стало то, что потерпевший попросил обвиняемого и его компанию «не нарушать общественный порядок». За это Синицын ударил брестчанина кулаком в лицо, пишет zerkalo.io.

Потерпевший упал на землю, а гандболист нанес ему еще несколько ударов в лицо и туловище. В результате брестчанин получил менее тяжкие телесные повреждения. Синицына в тот же день задержали и поместили в СИЗО.

В судебном заседании Синицын вину признал полностью. Его признали виновным в злостном хулиганстве и назначили три месяца ареста. Арест — это минимальное наказание по данной статье. Санкция части 2 статьи 339 УК, по которой осудили Синицына, предусматривает от одного до шести лет лишения свободы.

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