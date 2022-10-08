Украинские бойцы захватили полностью заряженный вражеский «Ураган»1
- 8.10.2022, 8:15
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Техника теперь будет работать по оккупантам.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на разных участках фронта. Украинские защитники захватили очередной трофей – реактивную систему залпового огня «Ураган».
Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Украинские защитники показали свою трофейную РСЗО.
Машина «второй армии мира» оказалась полностью заряженной, на месте находились все 16 280-килограммовых снарядов. Теперь они полетят в направлении позиций захватчиков.
«Скоро оркам полетит привет», – сказано в подписи к видео.