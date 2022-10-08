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Украинские бойцы захватили полностью заряженный вражеский «Ураган»

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  • 8.10.2022, 8:15
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Украинские бойцы захватили полностью заряженный вражеский «Ураган»

Техника теперь будет работать по оккупантам.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на разных участках фронта. Украинские защитники захватили очередной трофей – реактивную систему залпового огня «Ураган».

Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Украинские защитники показали свою трофейную РСЗО.

Машина «второй армии мира» оказалась полностью заряженной, на месте находились все 16 280-килограммовых снарядов. Теперь они полетят в направлении позиций захватчиков.

«Скоро оркам полетит привет», – сказано в подписи к видео.

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