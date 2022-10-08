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Хренин хочет мобилизовать 500 тысяч белорусов

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  • 8.10.2022, 8:18
  • 12,806
Хренин хочет мобилизовать 500 тысяч белорусов

Также он анонсировал поступление в войска ракетных комплексов «Искандер».

Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что сможет привлечь 500 тысяч военнообязанных в случае необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По словам так называемого «министра обороны», за 20 лет мобилизационные сборы в Беларуси прошли 130 тысяч человек.

«При необходимости МО может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных из подготовленного резерва», — заявил Хренин.

Также он анонсировал поступление в войска ракетных комплексов «Искандер», систем ПВО С-400 и «беспилотных комплексов».

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