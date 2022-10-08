Хренин хочет мобилизовать 500 тысяч белорусов

Хренин хочет мобилизовать 500 тысяч белорусов43
- 8.10.2022, 8:18
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Также он анонсировал поступление в войска ракетных комплексов «Искандер».
Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что сможет привлечь 500 тысяч военнообязанных в случае необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По словам так называемого «министра обороны», за 20 лет мобилизационные сборы в Беларуси прошли 130 тысяч человек.
«При необходимости МО может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных из подготовленного резерва», — заявил Хренин.
Также он анонсировал поступление в войска ракетных комплексов «Искандер», систем ПВО С-400 и «беспилотных комплексов».