Раскол в окружении Путина: Песков признал споры из-за войны 3 8.10.2022, 8:25

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Спикер главы Кремля начал оправдываться после утечки информации в СМИ.

Полномасштабная война РФ против Украины шокировала ближайшее окружение Путина не только открытым актом агрессии, но и перспективой рекордных санкций, которые лично затронули ближайший круг общения президента России.

Безусловно, многие первые лица РФ были недовольны решением хозяина Кремля, но долгое время не решались озвучить свое мнение. Однако когда кризис добрался до их кошельков, возмущение стало нарастать.

The Washington Post пишет, что человек из ближайшего окружения Путина выразил несогласие с решениями, принимаемыми по ситуации в Украине. Обвинение он бросил в лицо диктатору, дав понять, что глава РФ теряет лояльность элит.

Спикер Кремля Дмитрий Песков начал оправдываться из-за информации о расколе в окружении Путина: «Есть рабочие споры: об экономике, о ходе специальной военной операции. Есть споры об образовательной системе. Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола», - заявил Песков.

С его слов, в Кремле возможны разногласия и дебаты по некоторым ключевым вопросам. Однако все это часть стандартного рабочего процесса.

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