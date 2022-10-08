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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

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  • 8.10.2022, 8:29
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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

Российским войскам устроили «беспокойную ночь».

В ночь на 8 октября в оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел мощный взрыв.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам звук взрыва был слышен около полуночи.

«Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Раздался громкий взрыв», — отметил мэр и добавил, что подробности уточняются.

О «хлопке» для оккупантов в Мелитополе в прошлый раз сообщали 6 октября. Тогда в городе раздавались сильные взрывы, а над северной его частью вздымался густой дым.

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