Президент США Джо Байден поздравил Алеся Беляцкого с Нобелевской премией мира 2 8.10.2022, 8:35

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Такие люди делают наш мир сильнее.

Алесь Беляцкий никогда не переставал требовать демократических свобод, которых заслуживает белорусский народ, даже находясь в заключении. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю присуждения Нобелевской премии мира белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

Американский лидер отметил, что лауреаты Нобелевской премии мира этого года напоминают всему миру о том, что даже в мрачные дни войны, перед лицом запугивания и угнетения, общечеловеческое стремление к правам и достоинству не может быть подавлено.

«От имени американского народа поздравляю Алеся Беляцкого из Беларуси, Украинский центр гражданских свобод и российскую организацию «Мемориал» с заслуженной наградой», — говорится в заявлении, которое размещено на сайте Белого дома.

Президент США отметил, что лауреаты Нобелевской премии мира этого года неустанно боролись за права и свободы человека, включая право свободно говорить и открыто критиковать.

«Они следовали своей миссии со страстью и настойчивостью. На протяжении всей своей истории «Мемориал» раскрывал правду о жестоком обращении с советскими и российскими гражданами, несмотря на запугивания. Алесь Беляцкий никогда не отказывался от требований демократических свобод, которых заслуживает белорусский народ, даже находясь в заключении. А в разгар жестокой и неспровоцированной войны России против Украины Центр гражданских свобод в режиме реального времени документирует военные преступления и злодеяния, которые Россия совершает над украинским народом», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Американский лидер отметил, что своей смелой работой правозащитники добивались правды и документировали для всего мира политические репрессии в отношении своих сограждан — высказывались, вставали и придерживались курса, подвергаясь угрозам со стороны тех, кто добивался их молчания.

«Тем самым они сделали наш мир сильнее. Алесь Беляцкий, Центр гражданских свобод и «Мемориал» заслуживают признания за проделанную ими работу, поданный ими пример и надежду на лучшее будущее, которую они внушают своей непоколебимой приверженностью основным свободам», — резюмировал Байден.

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