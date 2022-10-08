The Times: Война в Украине может закончиться к Рождеству 8.10.2022, 8:45

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Контрнаступление ВСУ породило надежду.

Контрнаступление ВСУ породило надежды и прогнозы среди европейских политиков, что такими темпами Украина может одержать победу уже до конца этого года.

Об этом пишет в своем материале The Times.

Журналисты ссылаются на слова британского высокопоставленного чиновника, который предполагает, что «ВСУ оттеснят оккупантов на границы 23 февраля уже к Рождеству». Но он отметил, что это произойдет в том случае, если контрнаступление будет продолжаться такими же темпами.

The Times объясняет, что мнение западных политиков основывается не на данных разведки, а на достижениях ВСУ во время контрследующих операций.

Этого же мнения придерживается и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Исходя из всего того, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере, на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение», — считает военный.

Ходжес добавил, что поворотным моментом может стать увольнение украинскими войсками Херсона, после чего ВСУ приблизятся к Крыму и смогут поражать цели предоставленной Западом артиллерией.

«Если они это сделают, то, откровенно говоря, оккупанты в Крыму попадают в ловушку», — добавил Ходжес.

Другое мнение по развитию событий у политолога Маттиа Неллеса. Он не верит в окончание войны до конца года из-за большого скопления русских войск в Херсоне.

Сотрудник Международного института стратегических исследований Франц Штефан Гади подчеркивает, что ни одна из сторон не исчерпала своих военных возможностей и работает над созданием более выгодных тактических и стратегических позиций, чтобы продолжить боевые действия в 2023 году.

«Температура ударит на поле боя, солдатам станет труднее действовать и их способность проводить наступательные операции будет ограничена», – считает эксперт.

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