Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыли для проезда18
- 8.10.2022, 8:47
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Об этом заявил Николай Лукашенко.
Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», - сказал временно исполняющий обязанности «министра транспорта Крыма» Николай Лукашенко.
Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Напомним, сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв и разразился мощный пожар. Российские СМИ сообщили, что там горят цистерны с топливом.