Крымский мост закрыли для проезда 18 8.10.2022, 8:47

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Об этом заявил Николай Лукашенко.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», - сказал временно исполняющий обязанности «министра транспорта Крыма» Николай Лукашенко.

Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв и разразился мощный пожар. Российские СМИ сообщили, что там горят цистерны с топливом.

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