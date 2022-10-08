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Крымский мост закрыли для проезда

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  • 8.10.2022, 8:47
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Крымский мост закрыли для проезда

Об этом заявил Николай Лукашенко.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», - сказал временно исполняющий обязанности «министра транспорта Крыма» Николай Лукашенко.

Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв и разразился мощный пожар. Российские СМИ сообщили, что там горят цистерны с топливом.

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