Мощный взрыв и обвал пролетов: подробности пожара на Крымском мосту 26 8.10.2022, 8:52

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Названа вероятная причина взрыва.

Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, возникший рано утром, 8 октября, загорелся в результате мощного взрыва.

На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный состав, который проезжал по Крымскому мосту, сообщает «Главред».

Вместе с тем обрушены пролеты автомобильного полотна, расположенные чуть ниже. В то же время на этой части моста пожара нет, но большая часть обрушившихся пролетов скрыта под водой, поэтому установить характер повреждений пока нельзя.

В местных пабликах очевидцы говорят о том, что около 6 утра на мосту прогремел сильный взрыв. Уточняется, что в результате в близлежащих домах взрывной волной открывало окна и разбило стекла.

В то же время оккупанты заявили о том, что в Крыму запускают паромную переправу из-за пожара на Керченском мосту. Мост на данный момент непроездной.

Вероятная причина взрыва на Крымском мосту

По данным источников, взорвавшийся поезд с цистернами шел по Крымскому мосту из Краснодарского края в Крым.

Отмечается, что либо в самом поезде была заложена взрывчатка, либо в рядом проезжавшем автомобиле.

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

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