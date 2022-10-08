Мощный взрыв и обвал пролетов: подробности пожара на Крымском мосту

Мощный взрыв и обвал пролетов: подробности пожара на Крымском мосту26
- 8.10.2022, 8:52
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Названа вероятная причина взрыва.
Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, возникший рано утром, 8 октября, загорелся в результате мощного взрыва.
На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный состав, который проезжал по Крымскому мосту, сообщает «Главред».
Вместе с тем обрушены пролеты автомобильного полотна, расположенные чуть ниже. В то же время на этой части моста пожара нет, но большая часть обрушившихся пролетов скрыта под водой, поэтому установить характер повреждений пока нельзя.
В местных пабликах очевидцы говорят о том, что около 6 утра на мосту прогремел сильный взрыв. Уточняется, что в результате в близлежащих домах взрывной волной открывало окна и разбило стекла.
В то же время оккупанты заявили о том, что в Крыму запускают паромную переправу из-за пожара на Керченском мосту. Мост на данный момент непроездной.
Вероятная причина взрыва на Крымском мосту
По данным источников, взорвавшийся поезд с цистернами шел по Крымскому мосту из Краснодарского края в Крым.
Отмечается, что либо в самом поезде была заложена взрывчатка, либо в рядом проезжавшем автомобиле.
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.