Армия Украины может открыть третий фронт 4 8.10.2022, 9:00

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ВСУ поставили войска РФ в «положение журавля».

Армия Украины продолжает продвигаться в Херсонской области и на Харьковском направлении. Войска по всей линии фронта двигаются вглубь Луганщины. Российские оккупанты в ходе операции нашей армии вынуждены отступать. ВСУ могут открыть и третий, Запорожский фронт, если россияне начнут перебрасывать оттуда свои войска на другие направления. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире «24 канала» он рассказал о том, что украинские войска, помимо наступления в Херсонской и Харьковской областях, усилили свое продвижение на Луганщине. Там ВСУ заходят вглубь региона.

«Харьковское направление я бы уже переименовывал в Луганское, потому что мы фактически по всему периметру, по всей линии фронта заходим в Луганскую область и начинаем уже продвигаться вглубь нее», - отметил эксперт.

По его словам, армия Украины поставила войска РФ в такую ситуацию, при которой оккупанты вынуждены выбирать, какое направление придется усиливать, а какое – ослаблять. Для маневров у них нет резервов.

И если россияне перебросят силы с Запорожского направления, ВСУ откроют там третий фронт. Решение зависит от планов Генштаба.

«У них сейчас «принцип журавля» – или хвост, или голова, что вытягивать. Они не знают. Если они начнут снимать с третьего, а третье направление – это Запорожское. Это единственное место в районе Мелитополя, где есть резерв российских войск – 10 – 15 батальоно-тактических групп», - подчеркнул Олег Жданов.

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