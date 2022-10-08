МАРТ: Запрет на повышение цен в Беларуси касается и интернет-магазинов 8 8.10.2022, 9:06

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Экономисты прогнозируют коллапс торговли в стране.

Запрет на повышение цен, принятый в Беларуси на днях, касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельности на территории страны. Об этом заявил глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1».

«Мораторий на повышение цен распространяется на все товары и все услуги, производимые в Республике Беларусь, за малыми исключениями. Это касается всех субъектов хозяйствования, работающих на территории нашей страны», — заявил он.

Министр также отметил, что на запрет не влияет происхождение товара — произведен он в Беларуси или за ее пределами, и то, кто его реализует — торговая сеть или частный предприниматель.

Богданов подчеркнул, что контроль за уровнем цен будет вестись на всех уровнях.

«Все, кого коснулось постановление, кого затронула директива, будут проверяться — импортеры, производители, поставщики, посредники, и в том числе торговые объекты, а также интернет-торговля. Те, кто завышают цены, будут наказаны. Важно определить справедливую систему распределения добавленной прибыли по всей цепочки субъектов — начиная от поля, и до прилавка, чтобы все работали и зарабатывали», — добавил он.

«Проведем жесткий мониторинг. Все, кто нарушили решение главы государства, будут наказаны — вплоть до приостановки работы субъектов до исправления ситуации. Церемониться с нарушителями никто не будет», — подытожил министр.

Напомним, на совещании с экономическим блоком 6 октября Лукашенко потребовал «обуздать инфляцию» и для этого приказал «сдерживать цены практически на все». В тот же день в Беларуси ввели мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке.

А 7 октября Лукашенко подписал специальную директиву, которая запрещает повышать цены и предусматривает ответственность за нарушение этого требования.

Экономисты прогнозируют коллапс торговли в стране и призвали белорусов закупаться продуктами.

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