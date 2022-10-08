В Бурятии подожгли баннер в поддержку войны возле самой большой головы Ленина в мире 1 8.10.2022, 9:38

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Ранее на этом же месте висела растяжка с Z-символикой, но ее также повредили партизаны.

В столице российской республики Бурятия Улан-Удэ подожгли баннер в поддержку войны против Украины. На нем была изображена буква V – символ, которым маркируют свою технику оккупанты.

Баннер был расположен на постаменте с самой большой в мире скульптурой головы Ленина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роспартизан».

Ранее на этом же месте висела растяжка с Z-символикой, но ее также повредили партизаны.

На кадрах видно, как неизвестный подошел к баннеру с триколором и V, поджег и его и поспешил покинуть место происшествия. Плакат охватило пламя.

«Но вот голова красного диктатора не пострадала, недоработка!» – сказано в подписи к видео.

Напомним, что после объявления «частичной» мобилизации в России участились случаи нападений на военкоматы. Очередной поджог произошел в Красноярске.

А в Иркутской области мужчина выстрелил в военкома. Он был против поголовной мобилизации, устроенной в стране-агрессоре.

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