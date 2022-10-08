В России назвали свою версию взрыва и частичного обрушения Крымского моста 1 8.10.2022, 9:44

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Сообщается о подрыве грузовика.

В России заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», - сообщили в «Национальном антитеррористическом комитете» РФ.

Также в российском НАК сообщили, что впоследствии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. При этом там заявляют, что арка над судоходной частью моста не повреждена.

При этом так называемый «глава парламента» Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно якобы повредили «украинские вандалы».

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался мощный пожар.

Позже так называемая «власть» Крыма заявила о перекрытии движения мостом и намерениях запустить паромную переправу через пролив.

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