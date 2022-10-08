Есть серьезные разрушения: новые фото и видео пожара на Крымском мосту 3 8.10.2022, 10:00

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Стали известны дополнительные подробности.

Утром 8 октября произошел мощный взрыв на Керченском мосту в оккупированном Крыму, что привело к значительным повреждениям и обрушению его . По версии российских оккупантов, на мосту случайно загорелась цистерна с горючим.

Об этом сообщил оккупационный советник главы Крыма Олег Крючков на своем Telegram-канале, пишет «Апостроф».

«Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», - написал он.

В то же время украинский журналист Андрей Цаплиенко указал на нестыковку в версии оккупантов.

«Интересно, как взрыв цистерны на железнодорожном пути объясняет существенное проседание автодорожного полотна? Впрочем, еще есть время придумать», - отметил он.

В частности, автомобильная часть моста обвалилась. Издание «Керчь.FM» информирует, что в воду упало несколько пролетов дорожного полотна. А именно, часть дороги по которой осуществлялось движение со стороны Тамани в сторону оккупированной Керчи.

Российское информагентство ТАСС в Telegram отметило со ссылкой на оккупационные власти, что в Керченском проливе не перекрыли судоходство, но движение на Крымском мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив.

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