Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов РФ

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов РФ1
- 8.10.2022, 10:02
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Топлива хватит на 10 дней.
В субботу ночью, 8 октября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, из-за чего произошло полное ее обесточивание.
Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» на своем официальном Telegram-канале.
Российские военные нанесли удары ночью в 00:59. Из-за этого отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская, что привело к полному обесточиванию станции.
Сразу после этого в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. По данным «Энергоатома», запасов дизеля для их работы в соответствующем режиме хватит на 10 суток.
«Нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», - отмечается в сообщении.