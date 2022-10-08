Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов РФ 1 8.10.2022, 10:02

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Топлива хватит на 10 дней.

В субботу ночью, 8 октября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, из-за чего произошло полное ее обесточивание.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» на своем официальном Telegram-канале.

Российские военные нанесли удары ночью в 00:59. Из-за этого отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская, что привело к полному обесточиванию станции.

Сразу после этого в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. По данным «Энергоатома», запасов дизеля для их работы в соответствующем режиме хватит на 10 суток.

«Нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», - отмечается в сообщении.

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