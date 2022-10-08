Белорусы поделились фотографиями странных продуктов 3 8.10.2022, 10:07

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Это можно есть?

Еда может улучшать настроение и успокаивать нервы, но иногда поступает ровно наоборот. Читатели onliner.by прислали фото еды, которая вызвала у них вопросы.

Наталья купила в Минске хлеб с упаковкой для конфет внутри. «Конфеты в упаковке я не нашла», — уточнила наша читательница.

Антон приобрел в минском магазине банку горошка для весеннего салата. Утверждает, что в купленной банке спокойно себе плавала гусеница, которая тоже просилась в весенний салат. Вернул банку в магазин — деньги отдали без вопросов.

Читательнице в минском кафе принесли макарон, на который была скидка 10%. Видимо, пирожное слишком много времени провело на витрине — внутри оказалась плесень. «Официантка извинилась и просто предложила выбрать другой макарон взамен, но после всего этого нам уже ничего не хотелось. Я оставила запись в книге замечаний и предложений».

Сергей купил в минском магазине сэндвичи собственного производства. «В упаковке они выглядели хорошо, но я решил посмотреть, что внутри». В магазине сказали, что такое содержание бутерброда — это непорядок, и пообещали провести беседу со своими поварами.

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