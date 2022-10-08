Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео 8 8.10.2022, 10:12

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Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает obozrevatel.com.

На мосту обрушились два пролета, дорожное полотно пострадало от значительных разрушений. Тем временем местные СМИ сообщают, что к месту пожара прибыл оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов.

Он заявил, что в результате пожара пролеты на ветке, которая идет из Краснодара в Керчь. По словам Аксенова, на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупант утверждает, что ликвидировать последствия будут следующим образом: со стороны Тамани и Керчи подойдут два локомотива, которые растянут горящий состав.

При этом он не стал стал говорить о сроках восстановления, отметив, что это можно будет сделать только после ликвидации пожара.

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