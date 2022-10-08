Невзоров: Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и «перестроечный» рахит 1 8.10.2022, 10:16

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Александр Невзоров

В РФ бутафорией является абсолютно все.

Россия напала на Украину, не будучи готовой к этой войне. Такое мнение в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

«В чем проблема России? В том, что Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и «перестроечный» рахит. Чтобы осуществить свои абсолютно реальные замыслы, содержащиеся в ее основах, культуре, исторической роли, России следовало бы, наверное, еще лет 40 вести себя тихо: поддакивать, подмахивать хвостом, лизать Западу руки, покупать технологии, наливаться военными возможностями», – сказал он.

Публицист считает, что России «нужно было накопить реальную, а не бутафорскую силу, и тогда уже оскаливать кровавую драконью пасть».

«И может быть, ей удалось бы выполнить свое вурдалачье предназначение, которое прописано в ее культуре и истории. Она, может быть, действительно смогла бы это сделать. Но будучи совершенно не готовой, она сделала свой рывок в смерть. Хотел он (президент России Владимир Путин. – ред.) настоящий апокалипсис устроить? Да. Надо было готовиться, а не устраивать самодеятельность в лохмотьях с бутафорской армией", – объяснил Невзоров.

По его словам, в России «бутафорией является абсолютно все», и подобное было еще во времена царя Петра I.

«Я посмотрел внимательно: на воронежских верфях был заложен изначально 51 корабль, и только 17 спущено на воду. Остальные были украдены по частям, частично сгнили. Из 46 кораблей 1702–1707 годов постройки в сражениях не сумел принять участие ни один. Они оказались непригодны не то что к бою, но даже к простому плаванию», – сказал Невзоров.

По его словам, в России «фейк – все, везде».

«Мы можем быть уверены и на 100% гарантировать, что мы всегда имеем дело с враньем. Это к вопросу о реальной мощи, к вопросу о необходимости переговоров. Я повторяю: сильная Россия, которая обзавелась бы промышленностью, реально надрессировала бы пару-тройку поколений ублюдков, одержимых державностью, миссией «русского мира», могла бы быть смертельно опасна миру, но не сегодня. Она поторопилась, раскрыла карты – и теперь понятно, что Россию, в общем, мир и цивилизация вынуждены будут навсегда тем или иным способом обезвредить», – объяснил Невзоров.

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