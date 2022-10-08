Минтранс Беларуси отменил «санкции» против автоперевозчиков из ЕС 3 8.10.2022, 10:22

3,596

Но есть один нюанс.

Минтранс Беларуси отменил запрет на международные перевозки грузов по территории нашей страны автоперевозчикам из стран ЕС. Но для этого они должны будут получить разрешение на перевозку грузов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь информирует, что с 10 октября 2022 года для автомобильного перевозчика, зарегистрированного в государствах — членах Европейского союза, предоставляется возможность оформления в Транспортной инспекции разрешения на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Для этого перевозчики должны заполнить заявление и получить разрешение — стоимость оформления такого разрешения Транспортной инспекцией составляет 15 базовых величин (480 белорусских рублей).

Напомним, с середины апреля в Беларуси действовали контрсанкции для автоперевозчиков из ЕС: фуры могли въезжать к нам только для перегрузки груза или перецепки, дальше его могли доставлять белорусские перевозчики. После нововведения перевозчики сообщали о том, что стоимость перевозок в Европе сильно возросла, возле транспортно-логистических центров, где надо было забирать груз, собрались большие очереди, а оформление шло очень медленно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».