Путин запаниковал из-за взрыва и пожара на Крымском мосту 11 8.10.2022, 10:26

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Глава Кремля поручил создать правительственную комиссию.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин получил доклады о ситуации от премьера России Михаила Мишустина, заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Он также добавил, что главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался мощный пожар, часть пролетов обрушилась.

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