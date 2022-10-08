«Девушка отказалась переезжать без коня» 8.10.2022, 10:44

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Специалисты по релокации рассказали о необычных моментах своей работы.

Специалист по релокации — супергерой, который приходит на помощь в любой непонятной ситуации. Если нужно найти номер с красным бархатом или выслушать одинокого программиста на другом конце мира. Журналисты devby.io поговорили с сотрудниками ИT-компаний, которые помогают с переездом, про эмоциональное выгорание, самые странные просьбы и стереотипы про программистов.

Просьбы при релокации: номер с красным бархатом и возможность развестись

Надежда (имя изменено по просьбе героини) несколько лет занимается релокацией ИT-специалистов по всему миру. В каждой компании обычно есть стандартная инструкция, которую высылают всем релокантам, а частные вопросы уже решает специалист компании.

— За годы работы я уже научилась предвидеть вопросы, потому делаю все по возможности еще до них. Самый частый вопрос в моей практике — «Могу ли я релоцироваться не с женой и что будет, если мы там с женой разведемся?». Доходило до того, что релоцировали мужчину с тремя детьми и оказалось, что он не расписан с супругой. Мы намекнули, что проще будет им пожениться перед отъездом, а тот в ответ: «Ладно, пойду ей сделаю предложение, но не факт, что она согласится».

На первое время после релокации компания оплачивает работнику временное жилье и автомобиль, к этим пунктам у программистов тоже много пожеланий.

— Каждый раз я предвижу первый вопрос «А можно мне балкон на солнечной стороне?» и второй «А есть номера с кухней?». Это нормальные в общем-то просьбы, но так бывает не всегда. Одна девушка с мужем настоятельно просила арендовать им номер, обитый красным бархатом, с большой красной ванной. Забронировали его, потому что в этой ситуации проще было согласиться. А один парень для переезда с серьезным лицом спрашивал, могу ли я арендовать для него кабриолет. В общем, странные бывают ребята, но я уже привыкла, — рассказывает Надежда.

Эпикфейлы: передумал работать после получения визы и заблудился в аэропорту

Татьяна работает специалистом по релокации три года, за это время ей больше всего запомнились две эпичные релокации.

— Выслали мы стандартную инструкцию работнику, а он в ответ надменно так: «Ой, не нужны мне ваши инструкции, я уже сто раз летал!». Ну ладно, не надо так не надо. А через пару часов он метался в аэропорту в истерике, потому что не мог найти свой терминал и оборвал нам телефон с требованием предоставить человека, который придет и поможет ему.

У подруги была история еще веселее: она оформляла на работу парня и параллельно делала ему визу. И вот он вышел из консульства и звонит: спасибо за визу, но я передумал у вас работать. Она сразу позвонили в консульство, его попросили вернуться и аннулировали визу.

Надежда жалуется на нервозность, периодические звонки среди ночи из-за разницы во времени и непростой менеджмент. Но признается, что желание уволиться возникло лишь однажды:

— Как-то мы релоцировали работника из одной чужой страны в другую. Он продал дом и машину, выписал детей из школы, упаковал животных в переноски, и они все вместе сидели на чемоданах в аэропорту в ожидании вылета. И тут оказалось, что его виза не подходит под новые условия работы! Спустя сутки мы смогли это уладить, и впервые за все время я махнула рюмку дома и подумала, что хочу уволиться — это слишком сложная работа.

Никуда без питомцев: от росточка манго до перевозки коня

По словам Надежды, абсолютное большинство людей переезжают со своими питомцами. Только в каком-то безвыходном случае их могут оставить родителям или друзьям, но потом все равно находят способ забрать.

— Перед релокацией хозяина страдают почти все питомцы, потому что перевозить в салоне самолета можно только кота весом до 8 килограммов (вместе с переноской), так что большинство садятся на строгую диету.

Помню парня, который неправильно измерил длину кота (не учел хвост), и заказанная переноска оказался ему впритык. Времени менять не было, так что бедный кот наверняка запомнил этот перелет надолго. Еще одна девушка, которая профессионально занимается скачками, сказала, что никуда не поедет без своего коня: у нее какой-то породистый скакун был. Компания ей помочь в этом не смогла, но она в итоге своего добилась: как-то самостоятельно перевезла питомца.

Часто проблема бывает с котами-британцами или шотландцами: для котов с приплюснутой мордой у некоторых стран есть ограничения. А один парень недавно неправильно зарегистрировал кота и его отказались брать на рейс. Тогда он улетел без него на другой конец света, а через неделю вернулся в Беларусь и забрал питомца. Это было очень трогательно!

Впрочем, любимцы бывают и среди растений, с которыми работники тоже не готовы так просто расставаться.

— Как-то работница очень просила помочь перевезти ей росточек манго, он почему-то был ей очень дорог. Но улетела она в итоге без него, потому что для растений тоже много ограничений, — вспоминает Надежда.

Типичный релокант — «беспомощный без своей жены»

Обе девушки считают, что некоторые стереотипы об айтишниках действительно работают.

— Опыта у меня пока немного, но заметила, что многие программисты почти беспомощны, это не стереотип. У них либо есть всемогущая жена либо они в твоем лице ищут мамку, которая утешит и за них все решит. Доходит до того, что объясняешь что-то элементарное, а тебе в ответ: я ничего не запомню, сейчас жену попрошу, — комментирует Татьяна. — А однажды мне позвонил парень в четыре часа ночи (у него было утро) и попросил поговорить с ним, потому что ему страшно и одиноко в новой стране. До сих пор не понимаю, у него и правда никого близкого нет?

Впрочем, у каждой работы свои приколы, так что каждый день сталкиваешься с одним и тем же — привыкаешь.

— Многие из тех, кого я релоцировала, патологические жадины. Буквально за последний цент удавятся. Раз уж они снизошли до релокации, то оплати им все — от бензина и колы на заправке до пятизвездочного отеля и уроков серфинга. И они действительно все согласовывают с женой. Буквально на каждый вопрос отвечают «Мне надо согласовать это с женой» и просят добавить ее в чат или видеозвонок. Там какая-то своя атмосфера симбиоза, — смеется Надежда.

Об отношении к отделу релокейта: «Где моя красная ковровая дорожка?»

По словам Надежды, адекватных релокантов гораздо больше, а периодические проблемы с некоторыми из них она списывает на стресс из-за смены жительства.

— Многие айтишники привыкли к тому уровню комфорта, который у них есть, и не понимают, что при переезде этим иногда приходится пожертвовать.

Во-вторых, многие из них никогда никуда не выезжали вообще, потому для них это огромный стресс. Такие люди часто воспринимают нас как обслуживающий персонал — «Приди и принеси мне то, что я хочу» или «Где моя красная ковровая дорожка?». Но с началом войны все изменилось, я почти не встречала глупых вопросов: людям было важно только одно — уехать как можно скорее, чтобы спасти свою жизнь. Тогда же нам буквально посыпались десятки благодарностей от людей, которых мы релоцировали много лет назад, их смысл был примерно таким «Как вовремя мы переехали!». Те, кто переезжал уже после войны, потом говорили, что были просто парализованы и сами бы не выехали — у одних не было интернета, другие были дезориентированы и даже не понимали, в какую сторону ехать. Осознание того, что ты делаешь что-то действительное важное, очень помогло выбраться из депрессии.

О работе нон-стоп в первые месяцы войны

В компании Надежды с началом войны многие вызвались работать сверхурочно бесплатно. Практически все помогали чем могли: предоставляли жилье сбежавшим из Украины коллегам, приносили игрушки детям, покупали средства первой необходимости.

— Я первый месяц работала с 7 утра до 10 вечера без выходных просто потому что не могла иначе. Это была уже не обычная релокация: решения нужно было принимать молниеносно, помогать десяткам людей параллельно, а многих оформлять уже по факту переезда. Люди писали даже из бомбоубежища «Помогите моей семье выбраться». Это было очень тяжело эмоционально. У меня самой жили несколько семей поначалу.

Татьяне «повезло» вдвойне — она устроилась на новую работу буквально накануне войны.

— Для меня это был ужасный стресс — я только недавно сама переехала. Новая страна, язык, коллектив, новая техника, с которой я никак не могла разобраться, новые задачи, а потом бац — и война. Первые две недели марта мы все работали исключительно в режиме форсажа, потому я даже смутно все это помню. Ты «забиваешь» на еду и сон, потому что за это время тебе могло прийти пятнадцать писем от людей, которые несколько суток стоят на границе или застряли в бомбоубежище. За это время я лишилась половины волос, похудела на 4 килограмма и до сих пор пытаюсь отгонять от себя мысли о том, что кому-то не помогла или сделала это недостаточно хорошо.

Борьба с выгоранием

По словам Татьяны, к концу апреля их компания релоцировала всех работников и напряжение спало. Но со спадом адреналина пришло ощущение, что сил нет буквально ни на что. Компания наняла психотерапевта, который консультировал всех, кто к нему обращался.

— Я побыла у нее пару сеансов по видеосвязи и поняла, что мои проблемы скорее вылечит время. Старалась поменьше оставаться одной и занялась бегом, это помогло отвлечься. А еще взяла себе собаку — теперь это мой лучший допинг, — говорит девушка. — Одна из коллег (совсем молодая девчонка) прошла целый курс психотерапии и антидепрессантов после войны. Как только полегчало — сразу уволилась. Сказала, не хочет заниматься «какой-то бессмысленной ерундой», когда вокруг такое происходит. В общем, сейчас она волонтер. Могу ее понять, но сама бы так не смогла. В остальном обошлось без увольнений, мы теперь смеемся, что в любой сложной ситуации мыслим как старые бабки — «абы не было войны». Все проблемы на работе или в личной жизни — это же такая мелочь…

— Это было время, когда нас всем объединила одна беда. Одни коллеги ушли в бессрочный отпуск, другие отключили телефон и интернет и поехали на время жить в лес. Вынырнули из депрессии у нас вроде все. Очень многие ребята пересмотрели свою жизнь и теперь гораздо проще относятся к проблемам и неудачам, — говорит Надежда.

Чек-лист документов и дел перед отъездом

Основные документы перед отъездом проверяет ваш работодатель, но этот список отличается для каждой страны. А вот позаботиться о документах на других членов семьи и питомцев придется самому работнику. Так что если вы решились на переезд в другую страну — наберитесь времени и терпения. Наши собеседники составили подготовительный чек-лист для тех, у кого на релокацию есть месяц-другой.

1. Посмотрите на свой офер и лишний раз подумайте

Практика такова, что для многих релокантов их зарплата становится неприятным сюрпризом. Дело в том, что наниматель при переезде обычно делает работнику офер с суммой до вычета налогов и разных социальных выплат. Это не со зла, а потому что в каждой стране своя система, и проценты налога зависят от разных обстоятельств (уровня дохода, количества детей, вида деятельности и т. д.). Поэтому есть смысл заранее расспросить знакомых в стране переезда или воспользоваться специальным налоговым калькулятором в интернете.

Впрочем, иногда разобраться в налоговой системе самому оказывается невозможно — будьте готовы поискать в стране налогового консультанта и заполнять налоговую декларацию.

2. Проверьте срок действия паспорта

Чем дольше срок действия паспорта (не только вашего, но и переезжающих детей и супруга), тем лучше. Если вы недавно поженились и один взял фамилию другого, то на замену паспорта дается месяц, потом он не действителен. Сделать новый нужно до получения визы.

3. Сделайте апостиль для важных документов

Не забудьте взять с собой основные документы (свидетельства о рождении, браке, разводе, образовании) для каждого члена семьи. На них есть смысл заранее поставить апостиль (предупреждаем: это будет дорого и долго, но вот тут есть подсказки, как сделать быстрее). Апостиль — это штамп, который подтверждает законность этих бумаг в 135 странах-участницах Гаагской конвенции.

Кроме того, если у вас документы образца СССР (зеленые), то их для начала придется заменить на новый образец.

4. Закройте счет в банке и сим-карту, если не планируете ими пользоваться

Если банковская карта вам за границей не понадобится, лучше сразу закрыть счет, (выплатить кредиты, забрать вклады), так как удаленно сделать это может быть нелегко, а платить за обслуживание карт годами — бессмысленно. С сим-картой тоже самое, если только вы не планируете подключить к ней роуминг на первое время (не в каждой стране можно купить сим-карту быстро и без пакета документов). Если оставляете сим-карту на всякий случай, переведите ее на минимальный тарифный план.

5. Сделайте генеральную доверенность на близкого человека, который остается в Беларуси

Этот момент многие упускают при переезде о потом получают сильную головную боль. Доверенность делается у местного нотариуса. Но учтите, что человек, на которого вы ее сделаете, будет иметь право продать ваш дом и снять деньги со счета в банке.

6. Соберите документы для детей

Если у вас дети-школьники, то возьмите максимальный список возможных документов из школы (аттестат, список пройденных предметов и т. д.). В поликлинике попросите детскую карту вакцинации и выписку из карты.

В некоторых странах родители не равны по умолчанию в своих правах, так что если вы в разводе с родителем ребенка, на всякий случай лучше взять его разрешение на выезд ребенка с переводом.

Также учтите, что если человеку больше 18 лет (или больше 21 года, в зависимости от страны релокации), то он ребенок лишь для вас, а для страны пребывания — отдельный иностранец, которому нужно легализоваться. Потому есть смысл заранее подумать о поступлении на учебу или поискать другие способы легализации.

7. Сделайте ветпаспорт питомцам

Если везете животных, не забудьте уточнить нюансы (их десятки) и сделать ветпаспорта специального образца со всеми прививками. Это может отнять много времени, так как после вакцины и перед отъездом часто приходится выждать карантин в 21 день.

8. Сходите к врачу и запаситесь важными лекарствами

По возможности, пройдите осмотры основных врачей до отъезда и возьмите с собой результаты обследований. Если вы принимаете лекарства, разузнайте, есть ли они или их аналоги в новой стране (это можно сделать здесь). Можно привезти лекарства с собой, но помните о лимитах и запретах на перевоз некоторых из них. На рецептурные препараты возьмите рецепт врача.

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