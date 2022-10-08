ISW: Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают режим Путина 8.10.2022, 10:48

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Окружение начало считать правителя РФ слабым.

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора «подорвали впечатление силы и контроля», которые Путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.

«Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК «Вагнера» Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции», - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

Разногласия в Кремле показывают Путина слабым

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.

«Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне», - добавили аналитики.

Напомним, газета The Washington Post 7 октября выпустила материал о том, что член ближайшего окружения Путина прямо критиковал «значительные военные недостатки» президента РФ во время войны в Украине.

В то же время другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили рост критики по поводу неправильного ведения Путиным боевых действий и мобилизации.

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