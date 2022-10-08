«Два года машина стоит, а на нее пришло уже четыре штрафа за скорость» 8.10.2022, 10:54

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Белорус поделился загадочной историей.

Житель Гродно Андрей уже полгода получает штрафы за превышение скорости на свою Mazda Millenia. Но вот нюанс – машина физически не может передвигаться, два года она прикована к одному и тому же месту из-за поломки.

– Решил вам рассказать свою историю, когда прочел случай пенсионерки из Минска. Но у меня все еще более интересно, – начинает общение с корреспондентом АвтоГродно читатель Андрей. – Дело в том, что начиная с апреля 2022 года, мне приходят «письма-счастья» на мою бордовую Мазду, которую я уже как два года не могу починить. У моей машины нет ни техосмотра, ни страховки. В письме указаны данные моей машины, но на фотографиях я вижу совсем другую машину, хоть их качество и плохое.

– Какую машину вы смогли рассмотреть на фотографиях?

– Мне кажется, что это какой-то серебристый Опель, возможно, Инсигния. Ну никак не бордовая Мазда.

– Каким образом могла произойти эта ошибка?

– Наверное водитель этого автомобиля что-то подклеил на номер. Может ленту или отражатель какой-то и сделал из своей «8» мою «6». Либо последнюю цифру «9» или «8» поправил на мой «0». Ну а тот, кто проверяет эти фото и отправляет штрафы не стал обращать внимание, что машины совершенно разные, так и составляет протоколы на меня.

– И много вам таких штрафов пришло?

– Два штрафа пришло по 16 рублей и еще два по 32 рубля, уже почти 100 рублей. Все нарушения в черте Гродно.

– Почему вы их не оспорите?

– Если бы приходили большие штрафы, я бы стал разбираться. А так проще оплатить, чем ходить в ГАИ и доказывать. Это займет много времени, мне проще оплатить. Правда, если еще один придет, то я уже решил сменить номерные знаки. Это будет для меня быстрее и проще. Они около 60-70 рублей сейчас стоят.

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