Крымский мост обрушился после взрыва на нем

Крымский мост обрушился после взрыва на нем8
- 8.10.2022, 10:54
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Движение по его автомобильной части невозможно.
На Крымском мосту сегодня в 6 часов утра произошел мощный взрыв, после чего загорелись цистерны с топливом в грузовом поезде, а два пролета моста обрушились.
На многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной части моста было разрушено также дорожное полотно.
При этом часть Крымского моста рухнула в воду, движение автомобилей по нему невозможно.