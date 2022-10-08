Крымский мост обрушился после взрыва на нем 8 8.10.2022, 10:54

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Движение по его автомобильной части невозможно.

На Крымском мосту сегодня в 6 часов утра произошел мощный взрыв, после чего загорелись цистерны с топливом в грузовом поезде, а два пролета моста обрушились.

На многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной части моста было разрушено также дорожное полотно.

При этом часть Крымского моста рухнула в воду, движение автомобилей по нему невозможно.

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