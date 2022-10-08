«Здесь уже не полукольцо, здесь намного хуже» 1 8.10.2022, 11:04

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Россияне жалуются на успехи ВСУ и хотят бежать из Украины.

Российские солдаты жалуются на контрнаступление и успехи ВСУ на фронте. Оккупанты понимают, что ситуация сложная, и хотят бежать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре находящийся на Донецком направлении оккупант рассказал матери, что ситуация гораздо хуже, чем показывают в пропагандистских новостях.

Мать жалуется, что украинские военные взяли Лиман в «полукольцо». Однако ее сын с фронта отмечает, что положение российской армии хуже.

«Ну здесь уже не полукольцо. Здесь намного хуже», - сказал он.

При этом российский военный отмечает, что «собирается домой». Вопрос матери о том, кто его отпустит, он игнорирует. Вероятно, солдат намерен отказаться воевать в Украине.

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