У Зеленского отреагировали на разрушение Крымского моста 2 8.10.2022, 11:06

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Happy Birthday, Mr President.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал в Twitter на пожар на Керченском мосту, который произошел в субботу, 8 октября.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано», - сказал он.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом в Facebook.

Он опубликовал вместе с видео горящего моста и другое - видео с песней Мэрилин Монро «Happy Birthday, Mr President».

«Доброе утро, Украина!», - написал Данилов.

Как известно, накануне Владимир Путин праздновал свое 70-летие.

Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после взрыва и масштабного пожара.

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