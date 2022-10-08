У Зеленского отреагировали на разрушение Крымского моста

У Зеленского отреагировали на разрушение Крымского моста2
- 8.10.2022, 11:06
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Happy Birthday, Mr President.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал в Twitter на пожар на Керченском мосту, который произошел в субботу, 8 октября.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано», - сказал он.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом в Facebook.
Он опубликовал вместе с видео горящего моста и другое - видео с песней Мэрилин Монро «Happy Birthday, Mr President».
«Доброе утро, Украина!», - написал Данилов.
Как известно, накануне Владимир Путин праздновал свое 70-летие.
Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после взрыва и масштабного пожара.