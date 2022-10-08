The NYT о Нобелевской премии: Теперь Запад обратит внимание на проблему Лукашенко 1 8.10.2022, 11:24

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Алесь Беляцкий — один из столпов правозащитного движения Восточной Европы.

Последний раз они виделись со своим мужем, Алесем Беляцким, новым лауреатом Нобелевской премии мира, еще за несколько дней до его ареста в июле 2021 года. Больше у них не было возможности встретиться. Ей так и не сказали, когда и за что его будут судить. Они получают письма друг от друга, но иногда вести довольно долго не доходят.

«Я не осмелюсь сказать, что может означать эта награда», — рассказывает Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого, во время телефонного интервью The New York Times (перевод — Charter97.org), которое она дала из Минска после того, как в пятницу ее муж стал одним из лауреатов Нобелевской премии 2022 года.

«Конечно, у меня есть надежда, но я боюсь о ней говорить».

Несмотря на то, что 60-летний Алесь Беляцкий не был широко известен на Западе, он являлся одним из столпов правозащитного движения Восточной Европы еще с конца 1980-х. Тогда Беларусь все еще была частью Советского Союза, но уже постепенно избавлялась от десятилетий парализующего страха, воодушевленная реформами Михаила Горбачева в Москве.

Алесь Беляцкий был активистом организации «Тутэйшыя», занимавшейся культурным возрождением, которая в поздний советский период помогла создать основу для движения за независимость Беларуси.

После распада Советского Союза в 1991 году и избрания в 1994 году авторитарного лидера Беларуси Лукашенко, Алесь Беляцкий помог основать и возглавил правозащитную организацию «Вясна», почти все члены которой сейчас находятся в тюрьмах или живут в изгнании за границами Беларуси.

Некоторое время он был директором музея Максима Богдановича, поэта, который считается основоположником современной белорусской литературы. Однако Алесь был вынужден покинуть этот пост, когда Лукашенко начал искоренять белорусский язык, отдавая предпочтение русскому.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, давний друг Алеся Беляцкого и противник Лукашенко, назвал Нобелевскую премию мира чрезвычайно важным стимулом для всех тех, кто боролся за права человека и человеческое достоинство в Беларуси, а также напоминанием Западу о необходимости усиления давления на Лукашенко для освобождения более 4000 политических заключенных.

«Я надеюсь, что это послужит убедительным сигналом как для Лукашенко, так и для подконтрольных ему тюремщиков, что весь мир наблюдает и обязательно накажет виновных», — сказал в интервью Андрей Санников.

Андрей Санников добавил, что Алесь Беляцкий на протяжении десятилетий был в авангарде защиты прав человека, вопреки ужасным обстоятельствам.

Андрей Санников ушел с поста заместителя министра иностранных дел в 1996 году в знак протеста против все более репрессивной политики Лукашенко. В 2011 году он предстал перед судом за участие в мирных протестах. В те дни Алесь Беляцкий дал показания в его пользу. Вскоре после суда над Санниковым Беляцкого арестовали и также судили. Суд приговорил правозащитника к четырем с половиной годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2014 году он попал под амнистию.

В то время Алесь Беляцкий возглавлял правозащитный центр «Вясна». Обвинения 2011 года основывались на финансовых средствах, которое он получил из-за границы для этой организации и частично основывались на конфиденциальной банковской информации, которую Литва и Польша предоставили в распоряжение белорусских прокуроров. Как утверждает Андрей Санников, это дело показало, что европейские власти иногда оказывали помощь Лукашенко в укреплении его усиливающегося авторитарного режима.

Европа и Запад в целом не уделяют должного внимания правам человека в Беларуси, говорит Андрей Санников, описывая условия в белорусских тюрьмах как абсолютно ужасные, в том числе случаи применение пыток и других жестоких и бесчеловечных наказаний.

Наталья Сацункевич, активистка правозащитного центра «Вясна», которая также находиться сейчас в изгнании, рассказала российскому онлайн-телеканалу «Дождь», который был запрещен в России и теперь работает за границей, что Алесь Беляцкий содержится в нечеловеческих условиях в старой тюрьме на территории 200-летнего Пищаловского замка на улице Володарского в Минске.

Она считает, что присуждение ему премии мира вместе с лауреатами из Украины и России было очень символичным, тем самым подчеркнув, насколько тесно эти страны сейчас связаны войной.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь, давая первый официальный ответ страны на присуждение Нобелевской премии мира в этом году, избегало упоминания имени Алеся Беляцкого, однако, высмеивало выбор лауреатов в последние годы на своей официальной странице в «Твиттере», называя его «крайне политизированным», говоря, что «Альфред Нобель переворачивается в гробу».

Жена Алеся Беляцкого сообщила, что они с мужем в своих письмах друг другу не обсуждали ни обращение с ним в тюрьме, ни его уголовное дело, переписывались крайне осторожно. По ее словам, свидания и телефонные звонки им запрещены.

Она добавила, что Нобелевская премия мира стала для нее полной неожиданностью. Наталья Пинчук сказала, что ей позвонили рано утром в пятницу, по-видимому, из Нобелевского комитета в Осло, но ей было плохо слышно говорящего, потому что она находилась на шумной улице.

Заметив серию пропущенных звонков на своем мобильном телефоне и перезвонив другу, пытавшемуся ей дозвониться, она наконец узнала, что ее мужа награждают.

«Я никогда даже не могла представить, что такое возможно», — сказала Наталья Пинчук. Она добавила, что отправила телеграмму своему мужу, но так и не получила ответа.

Алеся Беляцкого задержали без официальных обвинений под Минском. С момента его ареста прошло уже более года. Сейчас он находится под следствием, как и другие задержанные члены правозащитного центра «Вясна». В конце сентября Следственный комитет Республики Беларусь сделал заявление, что все они задержаны за организацию «протестов, экстремистских и террористических акций».

Это дело является частью широкомасштабного и жестокого подавления инакомыслия в Беларуси, которое развернулось по всей стране после того, как в 2020 году вспыхнули массовые уличные протесты. Протесты, которые в конечном итоге были подавлены с помощью российских спецслужб, последовали за лживыми заявлениями Лукашенко об убедительной победе на президентских выборах августа 2020 года. Белорусы осудили фальсификацию результатов этих президентских выборов. Для него эта «победа» на выборах была уже шестой по счету.

Лукашенко позволил российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения в Украину 24 февраля, тем самым отплатив Кремлю за его поддержку.

Андрей Санников заявляет, что присуждение Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира поможет привлечь внимание к роли Лукашенко во вторжении в Украину, за что последний и был наказан экономическими санкциями, но в гораздо меньшей степени, чем российская сторона.

«Теперь придется обратить внимание», — сказал Андрей Санников, выразив надежду на то, что внимание воплотится в конкретную поддержку противников режима Лукашенко.

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