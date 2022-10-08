ВСУ ликвидировали ветерана «Беркута» из Севастополя 2 8.10.2022, 11:30

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В 2014 году он предал присягу и перешел на сторону российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего «беркутовца» Валерия Чебана. В 2014 году он, предав украинскую присягу, перешел на сторону российских оккупантов и воевал против Украины.

Об этом сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе. Он также обнародовал фото ликвидированного оккупанта.

«Ликвидирован севастопольский ветеран «Беркут» Чебан. Отпевание Валерия Чебан состоится утром 8 октября в храме Архистратига Михаила на улице Ленина 11 – рядом с Домом офицеров флота - «... душевно, по-домашнему...», – написал Комахидзе.

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