Террорист Гиркин поиздевался над Путиным из-за разрушения Крымского моста 8.10.2022, 11:37

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Экс-главарь боевиков «ДНР» похвалил Киев за «фейерверк».

Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и «экс-министр обороны» в так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), назвал взрыв на Крымском мосту лучшим «поздравлением» для российского президента Владимира Путина.

Уважаемые киевские партнеры сделали праздничный «фейерверк», написал террорист Гиркин в своем Telegram-канале.

«Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. Праздничный фейерверк снес целую секцию (уже пишут, что две) автомобильного моста и повредил мост железнодорожный. Естественно, Крымский мост…», - написал он.

Напомним, 7 октября у Владимира Путина был юбилей - ему исполнилось 70 лет.

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