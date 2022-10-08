В белорусских аптеках появилось очень дорогое лекарство от коронавируса 8.10.2022, 11:42

Его производят в РФ.

В белорусских аптеках в продаже скоро появится лекарство от коронавируса российского производства — «Миробивир». Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Препарат есть пока только в одной аптеке, его стоимость — почти 648 рублей.

По информации ведомства, лекарство поступило на аптечные склады «Белфармации».

«Данный препарат может быть использован (по показаниям) для оказания медпомощи сложным пациентам с сопутствующей covid-19 инфекцией. Препарат содержит комбинацию два действующих веществ (нирматревира и ритонавира), и обладает прямым противовирусным действием», — говорится в сообщении Минздрава.

В сообщении также сказано, что лекарство способно снизить риск госпитализации и смерти в результате тяжелого течения болезни. Назначается он пациентам старше двенадцати лет во время лечения коронавируса, при наличии факторов, которые способны привести к тяжелому течению заболевания.

Начинать прием препарата необходимо в течении пяти дней после появления первых симптомов заболевания. Отпускается он только по рецепту врача.

На данный момент, согласно данным системы tab.by, «Миробивир» есть в продаже только в одной аптеке. Стоимость препарата 647,94 рубля.

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