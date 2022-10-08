ВСУ сбили иранский дрон-камикадзе из пулемета «Утес»2
- 8.10.2022, 11:54
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Его засекли в Николаевской области.
Украинские военные сбили вражеский беспилотник иранского производства Shahed-136 в Николаевской области с помощью пулемета «Утес».
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
«Утром, 08 октября, в Николаевской области, воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета «Утес» сбит дрон-камикадзе Shahed-136», - сказано в сообщении.