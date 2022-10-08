Что на очереди, россияне?9
- 8.10.2022, 12:04
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Крейсер «Москва» и Керченский мост уже «упали».
В Министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере «Москва».
Об этом Минобороны Украины написали в Twitter.
«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – «упали». Что на очереди, россияне?», - говорится в сообщении.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What’s next in line, russkies?