закрыть
8 октября 2022, суббота, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что на очереди, россияне?

9
  • 8.10.2022, 12:04
  • 4,860
Что на очереди, россияне?

Крейсер «Москва» и Керченский мост уже «упали».

В Министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере «Москва».

Об этом Минобороны Украины написали в Twitter.

«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – «упали». Что на очереди, россияне?», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда