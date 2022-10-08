Песков: Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем 7 8.10.2022, 12:07

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Дмитрий Песков

Кремль в растерянности.

Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

«Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет», - сказал он.

«Советник» оккупационного «главы Крыма» Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.

«Налажен сухопутный коридор через новые регионы», - сообщил он.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

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