Песков: Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем

Песков: Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем7
- 8.10.2022, 12:07
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Кремль в растерянности.
Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
«Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет», - сказал он.
«Советник» оккупационного «главы Крыма» Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.
«Налажен сухопутный коридор через новые регионы», - сообщил он.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.