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В Лунинецком районе продают бассейн за 20% его стоимости

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  • 8.10.2022, 12:09
  • 1,670
В Лунинецком районе продают бассейн за 20% его стоимости

В лот также входит учебное здание и три гектара земли.

Как информируют региональные СМИ, в Лунинецком районе продают бассейн за двадцать процентов от его стоимости.

Спортивное учреждение было возведено в населенном пункте Дубовка по Чернобыльской программе. В настоящий момент здание оценивают в 24 тысячи белорусских рублей.

Помимо основной постройки, в лот также входит учебное здание и земельные участки общей площадью под три гектара.

В случае, если вы захотите приобрести данный лот, вам необходимо будет внести задаток в размере 4800 рублей.

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