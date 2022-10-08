В Лунинецком районе продают бассейн за 20% его стоимости

В Лунинецком районе продают бассейн за 20% его стоимости4
- 8.10.2022, 12:09
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В лот также входит учебное здание и три гектара земли.
Как информируют региональные СМИ, в Лунинецком районе продают бассейн за двадцать процентов от его стоимости.
Спортивное учреждение было возведено в населенном пункте Дубовка по Чернобыльской программе. В настоящий момент здание оценивают в 24 тысячи белорусских рублей.
Помимо основной постройки, в лот также входит учебное здание и земельные участки общей площадью под три гектара.
В случае, если вы захотите приобрести данный лот, вам необходимо будет внести задаток в размере 4800 рублей.