«Светает, мост хорошо пылает, соловей в Крыму СБУ встречает»1
- 8.10.2022, 12:13
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В украинской спецслужбе отреагировали на подрыв Крымского моста.
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.
На странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:
«Светает,
Мост хорошо пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает.
Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря».
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва.