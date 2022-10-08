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«Светает, мост хорошо пылает, соловей в Крыму СБУ встречает»

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  • 8.10.2022, 12:13
  • 3,974
«Светает, мост хорошо пылает, соловей в Крыму СБУ встречает»

В украинской спецслужбе отреагировали на подрыв Крымского моста.

В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

На странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:

«Светает,

Мост хорошо пылает;

Соловей в Крыму

СБУ встречает.

Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря».

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва.

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