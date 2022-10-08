В России прогремел взрыв на аэродроме с бомбардировщиками 5 8.10.2022, 12:14

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Опубликованы фото со спутника.

В пятницу, 7 октября, на аэродроме «Шайковка» в России, где располагается 52-й бомбардировочный полк, произошел взрыв. На нем базируются бомбардировщики Ту-22М3, которыми россияне регулярно атакуют Украину. В сети появились спутниковые снимки с аэродрома.

Как сообщает apostrophe.ua, ими поделился американский аналитик Тайлер Роговей в Twitter.

«Шайковка» находится в 225 километрах от северной части Украины. На спутниковых фото, сделанных ориентировочно в 14.45 по местному времени 7 октября, следов удара не видно. Вероятно, взрыв произошел в другой части аэропорта, которая не видна на снимках.

На кадрах со спутников видны два перехватчика Миг-31 Foxbat, а также силы ПВО.

Российские источники выдали версию, что дрон сбили, поэтому он якобы не попал в аэродром. Впоследствии взрывы подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что аэродром якобы попал под атаку украинского дрона-камикадзе.

Россияне отмечают, что никто не пострадал, как и инфраструктура и техника. Также нет видео и фото, которые бы доказали, что к инциденту причастен украинский дрон.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram написал свою версию на аэродроме. По его словам, причина взрыва – иранский дрон-камикадзе.

«Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге», - отметил он.

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