Аналитики США: У Кадырова и Пригожина обострился конфликт с российским правительством 8.10.2022, 12:20

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Часть членов кабмина РФ стремится договориться с Западом о прекращении войны.

Очевидно, что так называемая «специальная военная операция России» в Украине идет не по плану, что приводит к росту напряжения в Кремле. Там активно ищут виновных в поражениях армии РФ и спорят о том, что делать дальше. В окружении Путина сформировались две группы: одна хочет продолжать войну, а другая стремится договориться с Западом, чтобы сохранить собственное имущество за границей и ослабить санкции. Об этом в очередном отчете сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что главными сторонниками продолжения боевых действий и попыток захватить Украину являются глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Они, вероятно, попытаются добиться хотя бы незначительных территориальных успехов в Донецкой области, чтобы сохранить собственную популярность и репутацию в националистическом и информационном пространстве.

Сообщается, что 6-7 октября российские войска постепенно продвигались вокруг Бахмута и Авдеевки, скорее всего, при поддержке «вагнеровцев» и «кадыровцев». По информации украинских чиновников, Пригожин направил около тысячи своих наемников для укрепления позиций в Лисичанске, чтобы обеспечить российскую линию фронта после провала в Лимане.

В то же время, в окружении Путина сформировалась группа чиновников, выступающих против дальнейшей эскалации войны и наоборот желающих достичь хотя бы какого-то мира с Западом. В первую очередь, они переживают за собственное имущество и активы, которые могут окончательно потерять благодаря антироссийским санкциям. Однако позиция «антивоенных» чиновников пока слаба, потому что они ведут себя осторожно и не решаются заявить о своем недовольстве Путину.

В ISW подчеркивают, что раскол в окружении кремлевского диктатора точно подтвердить невозможно, но судя по последним заявлениям самого Путина и постоянной критики в адрес военных, руководящих действиями армии РФ в Украине, вероятность этого сценария достаточно высока.

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