Что почем на сельскохозяйственных ярмарках Беларуси
- 8.10.2022, 12:26
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Журналисты посетили площадку в Слуцке.
Сегодня в Слуцке на двух площадках — по улице Ленина и на рынке — проходит региональная сельскохозяйственная ярмарка. «Кур’ер» сходил на одну из площадок и узнал, что там продается и почем.
Овощи (цены в рублях за кг)
• Картофель — 0,6 — 1 (+многие продавцы предлагают доставку)
• Морковь — 1
• Капуста — 0,7
• Помидоры — 2,5 — 3
• Баклажаны — 3,5
• Перец — 2,5
• Чеснок — 7 — 12
• Кукуруза — 3
• Острый перец — 5
• Редис (за пучок) — 1
Фрукты и ягоды (цены в рублях за кг)
• Айва — 2 — 3
• Яблоки — 0,5 — 1,5 (разных сортов)
• Груши — 2 — 2,5
• Клюква (за литр) — 6 — 7
Саженцы (цены в рублях за штуку)
• Туи — 12 — 15
• Хризантемы — 5 — 20 (в зависимости от сорта и величины куста)
• Виноград — 10 — 40
• Голубика — 15 — 20
• Смородина — 5
• Разные вечнозеленые кустарники (сосна, самшит и т.д.) — от 4 до 20 рублей
• Лук-севок — 8 рублей за кг
Разное
• Мед — 16 — 18 рублей за литр (гречишный — 18 рублей)
• Грибы опята — 2 рубля за литр
• Грецкие орехи — 5 рублей за кг
• Капуста квашеная — 5 рублей за кг
• Огурцы соленые — 4 — 5 рублей за кг
• Живые куры — 17 — 18 рублей за курицу