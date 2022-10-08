Что почем на сельскохозяйственных ярмарках Беларуси 8.10.2022, 12:26

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Журналисты посетили площадку в Слуцке.

Сегодня в Слуцке на двух площадках — по улице Ленина и на рынке — проходит региональная сельскохозяйственная ярмарка. «Кур’ер» сходил на одну из площадок и узнал, что там продается и почем.

Овощи (цены в рублях за кг)

• Картофель — 0,6 — 1 (+многие продавцы предлагают доставку)

• Морковь — 1

• Капуста — 0,7

• Помидоры — 2,5 — 3

• Баклажаны — 3,5

• Перец — 2,5

• Чеснок — 7 — 12

• Кукуруза — 3

• Острый перец — 5

• Редис (за пучок) — 1

Фрукты и ягоды (цены в рублях за кг)

• Айва — 2 — 3

• Яблоки — 0,5 — 1,5 (разных сортов)

• Груши — 2 — 2,5

• Клюква (за литр) — 6 — 7

Саженцы (цены в рублях за штуку)

• Туи — 12 — 15

• Хризантемы — 5 — 20 (в зависимости от сорта и величины куста)

• Виноград — 10 — 40

• Голубика — 15 — 20

• Смородина — 5

• Разные вечнозеленые кустарники (сосна, самшит и т.д.) — от 4 до 20 рублей

• Лук-севок — 8 рублей за кг

Разное

• Мед — 16 — 18 рублей за литр (гречишный — 18 рублей)

• Грибы опята — 2 рубля за литр

• Грецкие орехи — 5 рублей за кг

• Капуста квашеная — 5 рублей за кг

• Огурцы соленые — 4 — 5 рублей за кг

• Живые куры — 17 — 18 рублей за курицу

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