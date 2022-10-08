Арестович заявил, что Путин уже «мертв» 3 8.10.2022, 12:36

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Осталось лишь закончить это на техническом уровне.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже фактически мертв.

По его словам, на небе уже все решено. А здесь, на Земле, осталось лишь технически воплотить небесные планы в жизнь. Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

«Его (Путина – ред.) уже все погубило, он мертв уже. Он физически мертв. На небе все уже решено. Здесь вопрос технического воплощения», – отмечает советник председателя ОП.

Он провел параллели со священным древнеиндийским эпосом «Махабхарата», где в одной из сцен упоминалось, что противник уже мертв еще до того, как его убьют, ведь на небе его судьба уже решена.

«Вот в «Магабхарате»есть сцена, когда царевич Аджуна бросает лук на землю перед битвой пандавов и кауравов и говорит: «Я не могу стрелять, это мои братья и дяди, у которых я вырос». Кришна, воплотившись в его возницу, объясняет ему: «Слушай. Противник уже давно умер там, на небе, там все решено. Твоя задача максимально точно сделать это в физическом плане. Вот это точно про Путина сейчас. Там уже все решено. Просто будет какой-то ряд событий, которые закончат это на физическом плане. Его нет, все», – отметил Арестович.

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