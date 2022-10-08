Названы три главных продукта осени 8.10.2022, 12:43

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Они обеспечат хорошую поддержку иммунной системе в сезон холодов.

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, осенью для организма будет очень полезна квашеная капуста.

В интервью Павловой были названы продукты, которые эффективно помогают организму сохранять здоровье осенью. Эти продукты полезны, прежде всего, как богатые источники ценных микроэлементов, обеспечивающих хорошую поддержку иммунной системе в сезон холодов.

«Осень – время, когда организму необходимо запасаться витаминами и другими полезными веществами», - подчеркнула медик.

Одним из таких полезнейших продуктов питания осенью Зухра Павлова считает капусту в виде разнообразных ее сортов и видов. Капустные содержат вещество сульфорафан, которое улучшает защиту организма от возникновения рака, заметила специалистка.

Квашеную капусту врач назвала «практически лекарством»: ее потребление превосходно стимулирует иммунитет, улучшает перистальтику кишечника и состояние его микрофлоры.

«Белая и красная капуста, брокколи, цветная – все виды полезны и хороши. Главное – капусту не жарить, тем более в панировке», – посоветовала эксперт.

Говоря о других продуктах осени с высоким коэффициентом пользы, Павлова выделила тыкву и грибы, которые содержат пищевые волокна, улучшающие здоровье кишечного тракта и с ним – иммунитет.

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