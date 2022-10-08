Пожилая минчанка обхитрила курьера телефонных мошенников 1 8.10.2022, 12:53

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Известная преступная схема дала сбой.

На этой неделе, 4 октября, 73-летней минчанке позвонили и потребовали заплатить за помощь ее внучке, якобы попавшей в ДТП. Пенсионерка поняла, что ее обманывают, но решила подыграть мошеннику и сделала вид, что поверила: сказала, чтобы за деньгами к ней приезжали как можно скорее, сообщает onliner.by со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Минчанка, с которой мошенник разговаривал по телефону, в это же время позвонила своей внучке, а та набрала 102. Спустя время к женщине приехал «курьер» (им оказался 59-летний минчанин), его сразу же задержали сотрудники милиции.

Подозреваемый сказал, что работает таксистом и что ему поступил заказ о доставке товара, следствие проверяет его версию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части З статьи 209 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

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