Как могли взорвать Крымский мост

Как могли взорвать Крымский мост15
- Антон Геращенко
- 8.10.2022, 12:56
- 10,118
Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок и Генштаба.
Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика.
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.
И чем ответит Путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?
Северный поток, Крымский мост, что дальше?
Кремль?
Антон Геращенко, «Фейсбук»