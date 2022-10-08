Как могли взорвать Крымский мост 15 Антон Геращенко

8.10.2022, 12:56

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Антон Геращенко

Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок и Генштаба.

Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика.

Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.

Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.

И чем ответит Путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?

Северный поток, Крымский мост, что дальше?

Кремль?

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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