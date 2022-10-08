В Херсонской области ВСУ уничтожили редкий броневик бойцов Кадырова 8.10.2022, 13:04

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Впервые специальная техника «засветились» 9 мая 2022 года на параде в Грозном.

Украинские военные уничтожили специальный броневик кадыровцев в Херсонской области.

Об этом сообщает на Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

«Первая встреча с украинскими воинами закончилась для автомобиля плачевно», - говорится в сообщении.

Что известно о броневике

Разработкой броневика З-СТС занимался завод «Ремдизель», находящийся в российских Набережных Челнах по заказу «кадыровцев». Как утверждают оккупанты, проект был реализован всего за 25 дней.

Первые З-СТС «засветились» 9 мая 2022 года на параде в Грозном. Уже в июне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поступлении первой партии из 20 машин. Также в сентябре появилась информация, что определенное количество машин получили также «добровольческие батальоны» из Татарстана «Алга» и «Тимер». Всего же, по данным российских СМИ, был подписан контракт на изготовление 400 бронемашин З-СТС.

Технические характеристики

На готовом шасси от серийного грузовика КамАЗ-5350 россияне установили бронекорпус с элементами некоторых других серийных броненосцев. Утверждается, что броневик имеет противоминную защиту и способен выдержать подрыв 6 кг тротила под днищем.

При общей протяженности 8,4 метра броневик имеет полную массу 18 тонн. Большой вес и 260-сильный дизель КамАЗа вряд ли обеспечивают машине приемлемую динамику или проходимость.

Машина вмещает 10 бойцов. Кабина управления объединена с десантным отсеком. Кресла внутри имеют специальную систему подвески и оборудованы многоточечными ремнями безопасности. Доступ внутрь броневика снабжен двумя парами бортовой двери и кормовой дверцей. В крыше предусмотрены люки, в том числе для установки пулемета.

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