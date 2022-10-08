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Укрпочта выпускает новую марку с разрушенным Крымским мостом

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  • 8.10.2022, 13:15
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Укрпочта выпускает новую марку с разрушенным Крымским мостом

Стало известно, как она будет выглядеть.

Укрпочта выпускает новую марку с Крымским мостом, частично разрушенным в результате пожара. Ее можно будет получить в первой половине ноября.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Тираж марок «Крымский мост на бис!» будет составлять 7 миллионов экземпляров. Лист из семи будет стоить 126 грн. К марке также выпустят конверт Первый день, немаркированный художественный конверт и карточку. Автор выпуска — украинский художник-живописец Юрий Шаповал.

Кроме основного сюжета марка содержит несколько интересных деталей и намеков.

«Окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах, легковой автомобиль оккупантов, который двинулся в пропасть, теряя награбленные стиральные машины и прочее добро, «Байрактар», который случайно пролетал над мостом, разбитый вражеский танк, который в составе колонны оккупанты переправляли на фронт», — рассказали в Укрпочте.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто.

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