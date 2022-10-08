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СБУ: Нашу роль в подрыве Крымского моста будем комментировать после окончательной победы

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  • 8.10.2022, 13:26
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СБУ: Нашу роль в подрыве Крымского моста будем комментировать после окончательной победы

Это же касается и вклада в «хлопок» других ведомств Украины.

Официальный представитель СБУ заявил, что роль Службы безопасности Украины во взрыве на Керческом мосту будут комментировать после окончательной победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в хлопке будем комментировать после нашей окончательной победы», - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва.

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