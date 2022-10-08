В Чашникском районе мужчина подавился мясом 3 8.10.2022, 13:16

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Тело нашли через неделю.

Тело погибшего нашли только через неделю, следы насильственной смерти на трупе отсутствовали. По факту происшествия назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судмедэкспертиз. Оказывается, такие случаи не редкость.

В результате экспертам удалось установить, что причиной смерти жителя Чашникского района стала механическая асфиксия, возникшая в результате закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса.

При этом, как показали анализы, в крови погибшего содержался этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, что обычно соответствует легкой степени алкогольного опьянения.

В Госкомитете судмедэкспертиз заявили, что подобные случаи не редкость. За 9 месяцев текущего года в Витебской области при похожих обстоятельствах погибло более десятка людей разного возраста. Лишь в одном случае умерший был трезв – 77-летний мужчина подавился оладьей. В крови самого молодого человека, 37 лет, не смогшего прожевать мясо, был обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,3 промилле, что у живых лиц обычно соответствует тяжелому алкогольному отравлению.

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