ВСУ ведут наступление вдоль дороги Кременная-Сватово 8.10.2022, 13:19

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У российских войск появились большие проблемы.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные операции вдоль дороги Кременная-Сватово. В населенных пунктах Луганской области идут ожесточенные бои.

Российские оккупанты в свою очередь сталкиваются с уязвимостью своих оборонительных позиций. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пытаясь приостановить наступление украинской армии, российские захватчики минируют инфраструктуру в Сватово и воруют медицинское оборудование из поселка, призывая жителей к эвакуации. При этом офицеры армии РФ бросили мобилизованных военнослужащих в Кременной.

Войска РФ пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Луганщине за счет переброски на это направление наемников ЧВК Вагнера, а также российских добровольческих отрядов БАРС.

Кроме проблем с построением обороны, захватчики испытывают проблемы с подготовкой к зимнему периоду. Так, оккупационные власти не смогли отремонтировать необходимую гражданскую инфраструктуру в оккупированных и незаконно аннексированных частях Украины к зиме.

Также российские оккупационные войска проводят безуспешные атаки к северу от Харькова. Украинские силы отразили наступление российских войск на поселок Красное, примерно в 30 км к северо-востоку от Харькова.

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