Эксперт назвал время, за которое ВСУ возьмут в окружение Луганск 8.10.2022, 13:37

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Олег Жданов

От Сватово к городу можно идти, не останавливаясь.

Продвижение ВСУ на разных направлениях фронта заставляет оккупантов отступать и готовиться к обороне возле стратегически важных населенных пунктов. Одним из таких является Сватово в Луганской области, к которому постепенно приближаются украинские воины. Если им удастся преодолеть россиян там, то через несколько недель они смогут дойти до Луганска и взят его в окружение. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире единого марафона новостей.

Он считает, что деоккупация Сватового станет для ВСУ большим успехом, поскольку откроет путь сразу на нескольких направлениях, в частности, на Кременную и дальше на Северодонецк и Лисичанск. Жданов отметил, что в случае взятия Сватового ВСУ уже вскоре сможет приблизиться и к Луганску.

«Я разделяю мнение о том, что уже через несколько недель ВСУ может дойти до Луганска. За Сватовым нет границ обороны. Если у нас будет больше резерва, мы можем увеличить темп наступления и сделать это, как было в Харьковской области. В Луганск можем идти не останавливаясь. Но нам нужно преодолеть Сватово», — сказал Жданов.

Также эксперт подчеркнул, что, несмотря на тяжелую для себя ситуацию на Херсонском направлении, россияне не собираются отступать на левый берег Днепра, а наоборот перекидывают дополнительные подразделения для того, чтобы, по крайней мере, замедлить контрнаступление ВСУ.

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