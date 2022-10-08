Россияне устроили истерику из-за взрыва на Крымском мосту 7 8.10.2022, 13:44

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Тон задала пропагандистка Ольга Скабеева.

Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту утром 8 октября.

В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же им делать после этого всего.

Отреагировала на взрыв российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она опубликовала видео пожара на мосту со словами:

«Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?».

Как и она, часть российских пользователей в сети грозит «ответкой» Украине, призывая взрывать Верховную Раду, начинать ядерную войну, бомбить Харьков, Львов и другие города:

«Сжечь Киев!»;

«Ракет у нас норм, ждем удары по ж/д путям во Львове»;

«Будут ракетные удары по Харькову, Одессе, Запорожью. Вовка мстительный»;

«Я в шоке буду, если не ответим!»;

«Починят все. Главное ответить»;

«Интересно, а где та самая красная линяя? Разве это не она?»,

«Взорвать Раду»;

«Начинайте уже ядерную войну! Сколько ещё терпеть и ждать?»;

«Плевать, что и кто выживет, пусть строят новый мир, наш уже пора заканчивать»;

«Газ подрыв простили, получили крымский мост. Ответки не будет, будет гореть Москва... Проснитесь уже, война это. Пора им дать ответку, чтобы боялись».

Другая часть российских пользователей жестко критикует власть РФ и Путина:

«Володенька вместе с МО сделает морду кирпичом, что ничего не произошло»;

«Ждем брифинг МО, где скажут, что уничтожили миллиард снарядов хаймарс, миллион заводов, миллиард солдат ВСУ и прочее»;

«Ну, конечно, еще потерпим»;

«Они взрывают, а мы уголовные дела открываем»;

«Народ в Крыму в а*уе... С такими темпами, скоро и бежать некуда будет...».

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