Россияне устроили истерику из-за взрыва на Крымском мосту

Россияне устроили истерику из-за взрыва на Крымском мосту7
- 8.10.2022, 13:44
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Тон задала пропагандистка Ольга Скабеева.
Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту утром 8 октября.
В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же им делать после этого всего.
Отреагировала на взрыв российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она опубликовала видео пожара на мосту со словами:
«Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?».
Как и она, часть российских пользователей в сети грозит «ответкой» Украине, призывая взрывать Верховную Раду, начинать ядерную войну, бомбить Харьков, Львов и другие города:
«Сжечь Киев!»;
«Ракет у нас норм, ждем удары по ж/д путям во Львове»;
«Будут ракетные удары по Харькову, Одессе, Запорожью. Вовка мстительный»;
«Я в шоке буду, если не ответим!»;
«Починят все. Главное ответить»;
«Интересно, а где та самая красная линяя? Разве это не она?»,
«Взорвать Раду»;
«Начинайте уже ядерную войну! Сколько ещё терпеть и ждать?»;
«Плевать, что и кто выживет, пусть строят новый мир, наш уже пора заканчивать»;
«Газ подрыв простили, получили крымский мост. Ответки не будет, будет гореть Москва... Проснитесь уже, война это. Пора им дать ответку, чтобы боялись».
Другая часть российских пользователей жестко критикует власть РФ и Путина:
«Володенька вместе с МО сделает морду кирпичом, что ничего не произошло»;
«Ждем брифинг МО, где скажут, что уничтожили миллиард снарядов хаймарс, миллион заводов, миллиард солдат ВСУ и прочее»;
«Ну, конечно, еще потерпим»;
«Они взрывают, а мы уголовные дела открываем»;
«Народ в Крыму в а*уе... С такими темпами, скоро и бежать некуда будет...».