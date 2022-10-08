170 нелегалов пытались попасть в Польшу и Литву со стороны Беларуси 8.10.2022, 13:45

Задержаны два пособника.

За минувшие сутки в Литву и Польшу не впустили 170 мигрантов со стороны Беларуси.

7 октября белорусско-польскую границу пытались нелегально перейти 107 человек, среди которых — граждане Судана и Конго. 20 из них приблизились к забору, но были вытеснены на территорию Беларуси.

Группа из 16 граждан Египта переправилась через реку Свислочь. Были задержаны 2 помощника: граждане России и Украины перевозили 5 граждан Сирии, сообщает Погранслужба Польши.

На литовско-белорусской границе за сутки были задержаны 63 мигранта, пишет Delfi.

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